Sette milioni di euro per rinnovo attrezzature Asl Nuoro

La Asl di Nuoro rinnova il suo parco grandi macchine grazie alle risorse stanziate dalla Regione per un totale di 10 milioni di euro, 7 dei quali immediatamente finanziati. Un restyling a tutto tondo per gli ospedali e le strutture territoriali gestite dall'azienda sanitaria locale.

Per il territorio, tra le apparecchiature elettromedicali già finanziate in questa prima fase rientrano sette ecotomografi di ultima generazione, che sostituiranno quelli attuali nei consultori familiari di Bitti, Macomer, Nuoro, Orosei, Siniscola, Aritzo e Sorgono. Il rinnovo della strumentazione ospedaliera potrà avvalersi delle nuove centrali di monitoraggio per i reparti di Anestesia e Rianimazione, Cardiologia e Neurologia Stroke Unit. Cardiologia e Unità di terapia intensiva cardiologia sarà dotata di un nuovo angiografo digitale di ultima generazione per procedure di cardiologia interventistica, del valore di 600 mila euro.

Ma a beneficiare di questa prima tranche di finanziamento saranno anche i blocchi operatori di Nuoro e del San Camillo di Sorgono, con nuovi tavoli operatori e colonne laparoscopiche 3D, a beneficio degli interventi chirurgici d'urgenza e ad alta complessità del San Francesco, ma anche della chirurgia programmata che da alcuni mesi ha segnato la rinascita dell'ospedale San Camillo. Per quanto rigurada la diagnostica, la Radiologia del San Francesco ha da oggi un nuovo tomografo assiale computerizzato in grado di effettuare esami in tempi rapidi, sfruttando l'Intelligenza Artificiale, così da minimizzare le dosi radiogene e ottimizzare la qualità delle immagini. La Nuova Revolution CT ES, il tomografo di ultima generazione di GE HealthCare, dopo un'adeguata tempistica, necessaria per la formazione del team medico-tecnico-infermieristico, è ormai operativa.



