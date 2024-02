Le Lucide in missione per salvare la lingua sarda e sue varianti

Un viaggio attraverso la Sardegna, da un capo all'altro, a bordo di un carro funebre vintage con una missione: dar vita a un documento comune per salvare la lingua sarda e salvaguardare le sue diverse varianti.

Tiziana Troja e Michela Sale Musio, le irriverenti e divertenti Lucido Sottile, sono le protagoniste di una serie tv in lingua sarda, in onda dal 18 febbraio al 16 giugno su Rai3 Sardegna e Rai Play alle 9.30.

Si intitola Limba Mission la 'trasmisserie' prodotta, diretta e interpretata dalle due artiste cagliaritane e che sarà proposta in lingua sarda con i sottotitoli in italiano. Cinque le puntate in onda ogni terza domenica del mese. La lingua sarda è in pericolo, Tiziana Troja e Michela Sale Musio sono chiamate a guidare una difficile missione per un obbiettivo: fronteggiare i detrattori, in primis il 'fronte separatista della Lic - Lingua Italiana Comune' e una misteriosa forza malvagia determinata a sopprimere definitivamente l'uso del sardo.

Nel loro cammino, le due agenti in missione tra pregiudizi, chiusure, stereotipi e visioni innovative e sostenibili affrontano alcuni dei temi e drammi quali lo spopolamento dei piccoli centri, l'ambiente, ma anche gli "esilaranti antichi dissapori tra nord e sud" e il senso di rivalsa verso una penisola percepita come un 'continente'. Limba Mission è il racconto di una Sardegna contemporanea, attraverso la cifra autoironica e dissacrante che contraddistingue il duo LucidoSottile tra colpi di scena e divertissement. La fotografia è di Paolo Carboni, le musiche originali di Andrea Piraz, il montaggio e graphic design di Maurizio Temporin. La produzione esecutiva di Terra de Punt, e la produzione Rai di Donatella Meazza.

Nel cast attori, musicisti e operatori culturali: Elio Turno Arthemalle, Massimiliano Medda, Michele Sarti, Rossella Faa, Renzo Cugis, Tore Cubeddu, Lele Pittoni, Maria Giovanna Cherchi, Francesco Medda 'Arrogalla', Matteo Saddi, Daniela Vitellaro, Antonella Puddu, Emilio Puggioni, JoeJuanne Piras, Riccardo Pittau, Ivo Murgia, Michele Ladu, Luigi Bullitta 'Angius House', Matteo Lecca, Carla Collu, Carlotta Zamuner, Veronica Cannas, Federico Pinna e Luca Baghino.



