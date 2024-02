Bergamotto, 'addendum Eurallumina anche prima del Dpcm energia'

"Siamo tutti quanti pronti per l'addendum al Protocollo d'intesa su Eurallumina e contiamo di sottoscriverlo il prima possibile, a prescindere dall'adozione del Dpcm energia". Lo ha annunciato ai sindacati dello stabilimento e territoriali del Sulcis la sottosegretaria al Mimit Fausta Bergamotto, durante un incontro a Portoscuso con il ministro Adolfo Urso e il candidato governatore del centrodestra Paolo Truzzu.

"Il testo lo abbiamo rivisto e condiviso anche con il ministero del Lavoro, che lo ha limato nella sua parte - ha aggiunto la sottosegretaria - Noi ci impegnamo a definire l'accordo di programma e il contratto di sviluppo per circa 140 milioni di euro. Per la firma dell'addendum il Mase avrebbe voluto aspettare il Dcpm, ma dopo l'intesa raggiunta con il governatore Solinas penso che adesso non ci siano più problemi".

Dall'ultima riunione a Roma, i sindacati erano usciti insoddisfatti proprio perché era emerso che per la sottoscrizione del documento si sarebbe dovuto attendere l'adizione del decreto energia per la Sardegna con un ulteriore slittamento dei tempi. Ora questo problema sembra essere stato superato.



