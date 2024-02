Striscione pacifista sul palazzo della Provincia di Sassari

"Cessate il fuoco, pace!". Così recita lo striscione che da questa mattina campeggia sulla facciata del Palazzo del Governo, a Sassari, in piazza d'Italia.

L'amministratore straordinario della Provincia, Pietrino Fois, ha accolto l'appello di numerose associazioni e ha consentito che il prestigioso edificio che si affaccia sul salotto buono della città, nel cuore ottocentesco del capoluogo di provincia, fosse utilizzato per un invito alla pace che interpreta il sentimento diffuso della comunità sassarese.

"In questo momento così drammatico per milioni di esseri umani, la Provincia di Sassari ha dimostrato grande partecipazione e la consapevolezza che ogni amministrazione ha il potere e l'autorevolezza per sollecitare i governi affinché si realizzino le condizioni di una pace che non può più attendere, che riconosca i diritti umani di tutti, in ogni parte del mondo", spiegano dagli uffici di piazza d'Italia.

Le quasi 20 associazioni proponenti, dal canto loro, manifestano gratitudine verso l'amministrazione "per aver scelto di non restare indifferente e assumere invece un ruolo attivo e propositivo, nell'interesse superiore dei valori di umanità iscritti nella nostra Costituzione e nella Dichiarazione dei diritti umani".



