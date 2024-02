Il Grande Acquisto vince alla Bottega della Sceneggiatura

Il Grande Acquisto di Raffaele Iaccarino e Giacomo Zibardi, dedicato ai 40 giorni in cui nel 1984 il presidente Ferlaino e il ds Juliano trovarono il modo tra intrecci, interferenze criminali e colpi di genio a portare Maradona al Napoli, è il progetto vincitore all'unanimità della seconda edizione de La Bottega della sceneggiatura, il laboratorio di alta formazione di Premio Solinas e Netflix.

Secondo classificato The Partisan di Jessica Romagnoli sulla comunità anglo-italiana nella Londra in guerra del 1940. I dieci progetti finalisti, tra cui i due citati, hanno ricevuto una borsa di studio di 2500 euro. E' la fine di un percorso di coaching e allo stesso tempo l'inizio di un percorso da professionisti nel mondo della sceneggiatura seriale. Alla libreria Spazio Sette a Roma l'evento di premiazione ieri sera con i giovani finalisti, la premiazione e la festa sincera che hanno fatto per loro i giurati, sceneggiatori professionisti e di fama (da Monica Rametta e Ludovica Rampoldi a Filippo Gravino e Stefano Sardo) che hanno seguito i giovani aspiranti passo passo in un lavoro di mentoring raro e prezioso. Al primo progetto, quello di Iaccarino (classe 1994) e Zibardi (1993), è stato assegnato un premio di 6mila euro e una proposta di collaborazione come assistenti in una writers room di un progetto seriale in cui è coinvolta Netflix; idem per il secondo progetto, quello di Romagnoli ma senza il premio in denaro. La Giuria , data la grande qualità dei progetti, ha deciso di assegnare due menzioni speciali, a I Figli della nube di Gianluca Tria e Lorenzo Garofalo e al progetto Fuoco grande di Sara Giudice. La Bottega delle sceneggiatura, supportata anche da Diversity Lab, è in partnership tra premio Solinas e Netflix; l'altro grande progetto di coaching di Netflix è, con l'Accademia David di Donatello, Becoming Maestre , orientato alla regia femminile. La giuria della Bottega di sceneggiatura è composta da Isabella Aguilar, Laura Colella, Filippo Gravino, Michele Pellegrini, Ludovica Rampoldi, Marco Raspanti, Re Salvador, Stefano Sardo, Davide Serino, Eleonora Trucchi, Alice Urciuolo, Francesco Cenni, Flaminia Gressi e Monica Rametta,



