Calcio: Cagliari, ufficiale Yerri Mina in rossoblu

Ora è ufficiale: il difensore centrale Yerri Mina, colombiano, classe 1994, è un nuovo giocatore del Cagliari. Dopo lo sbarco questa mattina a Elmas, ha effettuato le visite mediche e poi ha firmato un contratto sino al 30 giugno 2024 con opzione di prolungamento a favore del club per un'ulteriore stagione.

Arriva dalla Fiorentina a titolo definitivo. Le sue migliori stagioni sono state in Inghilterra con l'Everton: in campo 99 volte, segnando 9 reti. La scorsa estate è approdato in Serie A alla Fiorentina. È stato il primo difensore in gol in tre partite consecutive nella storia dei Mondiali, record ottenuto in Russia nel 2018. Vanta attualmente con la maglia della Nazionale, 43 presenze e 7 reti.

"Esperienza a livello internazionale, personalità e carisma per rinforzare la retroguardia rossoblù: benvenuto in Sardegna, Yerri!", si legge nel sito ufficiale della società.

Intanto il Cagliari è sempre più vicino a Gianluca Gaetano, centrocampista offensivo del Napoli: è quasi fatta, si attende solo l'ufficialità. Più complessa la pista che porta al fiorentino Antonin Barak: il via libera del club toscano è condizionato dal perfezionamento di alcune trattative in corso.

L'attaccante Jacopo Desogus in partenza, dovrebbe andare al Gubbio, in serie C.



