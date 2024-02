Cagliari: arriva dal Napoli il centrocampista Gaetano

Ora è ufficiale, Gianluca Gaetano, centrocampista offensivo del Napoli, è un nuovo giocatore del Cagliari. Il contratto è stato depositato in serata. Il trasferimento è a titolo temporaneo.

Un'operazione utile per tutti e due in club: il Cagliari cercava un trequartista dopo l'intervento al ginocchio di Mancosu. Mentre l'obiettivo del Napoli è quello di valorizzare il classe 2000, finora poco utilizzato in campionato.

Altre operazioni minori: ufficiale il passaggio al Cagliari dell'attaccante della Primavera della Roma Alessandro Bolzan.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA