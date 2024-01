Niente bici legate a pali, Fiab si rivolge al Consiglio di Stato

Il Tar dà ragione al Comune sul regolamento che vieta di incatenare le biciclette a infrastrutture pubbliche non destinate allo scopo e i ciclisti, che avevano presentato ricorso, dopo la sconfitta in primo grado tornano alla carica. La Fiab, Federazione Italiana Ambiente e Bicicletta, annuncia che andrà avanti nella battaglia con l'impugnazione della sentenza del Tar al Consiglio di Stato.

"Alla base dell'impugnazione - spiga la Fiab - vi è la carenza di rastrelliere in città. L'amministrazione, infatti, consapevole di questo, anziché fornirle, ha vietato l'incatenamento ai supporti esistenti, impedendo di fatto l'unica sosta sicura delle biciclette". E il problema del decoro? "La carenza di rastrelliere in città fa venir meno anche la lesione del decoro - spiega la Fiab - alla cui tutela sarebbe finalizzato il divieto impugnato. Quanto all'aspetto estetico del decoro, la lesione dello stesso non può ravvisarsi in una bicicletta agganciata a un supporto che - in un contesto, come quello cittadino, degradato dal sovraffollamento di veicoli ben più invadenti - evoca il valore della sostenibilità ambientale; quanto all'aspetto 'morale' del concetto di decoro, inteso come 'rispetto degli spazi comuni', esso potrebbe dirsi leso in un contesto dove, a fronte di rastrelliere abbondanti o, comunque, sufficienti e capillarmente distribuite, si agganci la bici al palo, in tal modo mostrando sprezzo all'ordine degli spazi pubblici".



