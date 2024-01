Dieci nuove start up per combattere lo spopolamento

Dieci nuove startup nate nel Sarrabus, Gerrei, Trexenta e Campidano di Cagliari grazie ai bandi del Gal Sgt da quasi 500mila euro. Obiettivo: fermare lo spopolamento rafforzando l'imprenditorialità per permettere ai giovani di rimanere sul territorio.

Le iniziative nel campo dell'ospitalità sono 8: una nel Campidano di Cagliari, quattro nel Gerrei, due nel Sarrabus e una in Trexenta (una a Burcei, due a Escalaplano, una a Gesico, tre a San Vito e una a Villasalto). Le risorse assegnate ammontano a 389.507,49 euro. Sull'asse "cibo" il Gal ha promosso la creazione di nuove attività finanziando la nascita di laboratori di trasformazione e attività locali di ristorazione esclusivamente diretti alla valorizzazione dei prodotti provenienti prevalentemente dal territorio.

Sono due le startup nate entrambe in Trexenta, una a Siurgus Donigala, un laboratorio artigianale dolciario e l'altra a Guasila, è invece un laboratorio artigianale di panificazione.

In totale sono stati assegnati 100mila euro. Assoluta parità dal punto di vista del genere: 5 donne e 5 uomini. C'è anche una 38enne che ha deciso di lasciare l'Inghilterra per tornare nella sua Isola. L'età anagrafica media è di 39 anni, il più giovane tra i beneficiari che all'atto di presentazione della domanda aveva soli 22 anni.

"L'obiettivo è quello di lottare contro lo spopolamento e creare nuove opportunità per rafforzare l'imprenditorialità e permettere alle persone di restare a vivere nei territori rurali", ha precisato il presidente del Gal SGT Antonino Arba.

"Troppo spesso i nostri giovani si ritrovano costretti a lasciare la loro terra: c'è una differenza importante tra il partire per volontà e il partire perché non sussistono le condizioni per restare", dice Silvia Doneddu, direttrice del Gal SGT.



