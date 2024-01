È morto a 77 anni lo stilista sardo Paolo Modolo

È morto stamattina nella sua casa di Orani (Nuoro) il re del velluto sardo, Paolo Modolo. Il sarto è deceduto all'alba a 77 anni per un male incurabile. Le sue condizioni di salute sono precipitate un paio di mesi fa, ma fino ad allora aveva continuato ad andare in bottega e a svolgere il suo lavoro.

Con la sua sartoria nel cuore del paese barbaricino, Paolo Modolo ha valorizzato e portato avanti la tradizione dell'abito del pastore sardo che ha saputo far apprezzare da una clientela raffinata non solo isolana e italiana ma anche internazionale.

Vestì personaggi importanti come Francesco Cossiga e l'artista Costantino Nivola e, con le sue collezioni, sfilò Londra, Milano e Tokio.

Eseguiva su misura capi di alta sartoria in tessuti pregiati come il velluto, il fustagno e l'orbace.



