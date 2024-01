Cagliari, per Ranieri dubbi in attacco e difesa

Intervento di ricostruzione del legamento collaterale mediale del ginocchio destro per il centrocampista del Cagliari Marco Mancosu. L’operazione, eseguita a Bologna dal professor Stefano Zaffagnini, è perfettamente riuscita. Osservati alcuni giorni di riposo, il calciatore inizierà l’iter di recupero.

Tempi per il ritorno in campo stimati in circa tre mesi. Il giocatore da tempo sentiva fastidio al ginocchio: in questo campionato ha collezionato poche presenze proprio per questo problema. A disposizione di Ranieri per domani sera contro il Torino alla Domus, Wieteska: in occasione dell’ultima gara ha riportato un trauma all’arcata dentale superiore. Ma gli esami strumentali hanno escluso fratture e complicazioni: il difensore polacco si è allenato con la squadra. Tra i convocati non c’è Goldaniga, al centro di operazioni di mercato che dovrebbero concretizzarsi nei prossimi giorni. Il difensore è pronto a firmare con il Como.

Assente Luvumbo, impegnato nella Coppa d'Africa con il suo Angola: giocherà sabato gli ottavi di finale. Molte incertezze per Ranieri sullo schieramento in attacco: Lapadula sta sempre meglio, ma forse non è ancora al cento per cento. Ci sono poi Petagna e Pavoletti: bisogna capire se il mister ha intenzione di gettarli nella mischia insieme dall'inizio. Ranieri potrebbe alla fine confermare la formula già vista con Bologna e Frosinone con Viola molto vicino a Petagna. A quel punto l'allenatore rossoblu potrebbe optare per un centrocampo a quattro con Nandez, Prati, Makoumbou e Sulemana (o Azzi per presidiare meglio la fascia sinistra).



