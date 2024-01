Riva: maxischermi ai funerali nella Basilica di N.S. di Bonaria

Mentre sono ancora migliaia le persone in fila alla Domus di Cagliari per l'ultimo saluto a Gigi Riva, davanti alla Basilica di Bonaria si stanno allestendo due maxi schermi nel sagrato e nella piazza dei Centomila. Anche qui, infatti, è attesa una grande folla per partecipare ai funerali del campione del Cagliari e della Nazionale.

Nel frattempo prosegue l'omaggio composto e silenzioso: migliaia di tifosi e di estimatori Riva che da ieri affollano lo spiazzo tra il vecchio e il nuovo stadio.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA