Getta sacchi di rifiuti per strada, incastrato dalle bollette

Ha gettato due buste della spazzatura in una strada di Gesturi, ma i carabinieri lo hanno scoperto: nei sacchetti c'erano bollette e scontrini con il suo nome. Un 37enne è stato denunciato per violazione del codice dell'ambiente e abbandono di rifiuti speciali non pericolosi.

I militari dell'Arma vendendo i due sacchi neri con all'interno circa 50 chili di rifiuti hanno deciso di aprirli per cercare di identificare chi li aveva abbandonati nella strada del paese, trovando le bollette e i resti di alcuni pacchi ricevuti per corrispondenza che riportavano il suo nome.

L'uomo è stato quindi denunciato.



