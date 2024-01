Cagliari, dopo un anno riapre al transito pedonale via Dettori

Dopo i lavori di sistemazione che hanno concluso gli interventi tra piazzetta Savoia e piazza Aramu, dove oltre un anno fa si erano verificate preoccupanti crepe nei palazzi, oggi è stata riaperta al transito pedonale via Dettori a Cagliari.

Sono, infatti, state concluse le operazioni peritali disposte dal Tribunale Civile di Cagliari e pertanto, l'amministrazione comunale ha provveduto a richiudere gli scavi che erano stati aperti per consentire queste operazioni e per la realizzazione della pavimentazione stradale.

Sulla base delle valutazioni emerse, è stato autorizzato nuovamente l'accesso agli immobili tra i numeri civici 29 e 45, precedentemente dichiarati inagibili.

In attesa del definitivo consolidamento dell'edificio sul lato opposto, dove resta in piedi ancora il sistema di puntellamento installato dal Comune, oltre alla riapertura al transito, è stata data autorizzazione ai residenti di poter riprendere possesso degli immobili.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA