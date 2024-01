Basket: una Dinamo discontinua viene sconfitta a Treviso

La Dinamo Banco di Sardegna Sassari non centra il terzo successo consecutivo sul campo della Nutribullet Treviso. Reduci da due preziose vittorie con Pesaro e Pistoia, i biancoblu perdono lo scontro diretto 77-70 e consentono ai padroni di casa di ribaltare la differenza canestri.

La squadra di coach Piero Bucchi è troppo discontinua rispetto a un'avversaria che ha messo in campo molta energia sin dall'inizio.

In avvio coach Frank Vitucci può contare su un Allen determinante sotto le plance e sulla difesa di Paulicap. Sassari rincorre e dopo il 13-3 per Treviso reagisce sino al 13-11. Ma poi il Banco si perde di nuovo sino al 21-13. Nel secondo quarto il gioco si fa più fisico e sbagliano molto entrambe le squadre, ma i sardi restano sulla scia dei veneti: si va al riposo sul 39-37. Per Sassari l'inizio della terza frazione è il solito saliscendi, ed è così anche nell'ultimo quarto: la Dinamo sprofonda sino al 71-56 per la Nutribullet prima di cercare una disperata rimonta, che però non le riesce.

"Non possiamo permetterci distrazioni, soprattutto in trasferta un break negativo è difficile da ricucire - sostiene Bucchi - La squadra deve trovare anche in trasferta quella confidenza e quella determinazione che molte volte abbiamo mostrato in casa - chiede ai suoi - dobbiamo essere più attenti e determinati".



