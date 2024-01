Todde (M5s), 'inchiesta Solinas resti fuori dibattito politico'

"L'ambito giudiziario deve rimanere tale e non entrare nel dibattito politico". Alessandra Todde, candidata del campo largo Pd-M5s, non commenta i risvolti giudiziari che hanno investito in queste ore il presidente uscente della Regione Sardegna Christian Solinas.

"Il mio riscontro è su come ha governato la Sardegna, per come ha trattato i sardi e per come sta lasciando la nostra terra: in totale declino - spiega intervistata da Fanpage.it -.

Credo che nessun cittadino sardo potrà mai dimenticare l'immagine della bandiera dei quattro mori sul palco di Pontida.

Solinas ha piegato un partito storico e identitario come il Partito Sardo d'Azione alla volontà della Lega Nord di Salvini - attacca Todde -. Solinas ha calpestato la storia del sardismo per beceri interessi personali. E questo credo che nessun sardo potrà mai dimenticarlo".

L'aspirante guida della Regione ne ha anche per gli altri avversari, compreso il suo diretto competitor Renato Soru: "Stiamo affrontando una campagna elettorale senza precedenti - risponde a Fanpage - dove stiamo sfidando da una parte il centrodestra, che ha distrutto la Sardegna, e dall'altra chi sta favorendo il loro ritorno".

"La spaccatura nella destra nasce dal loro maldestro tentativo di prendere le distanze dai disastri che hanno fatto - aggiunge -. La responsabilità delle mancanze della giunta Solinas è di tutte le forze politiche che l'hanno composta e anche di chi ha simulato un'uscita dopo anni di assoluta e colpevole complicità", precisa riferendosi alla ex vice presidente della Regione di Forza Italia, Alessandra Zedda, che ora punta a correre da indipendente.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA