Regionali: il tour di Truzzu fa tappa dai sindaci della Barbagia

Altri Comuni e altri sindaci: il tour di Paolo Truzzu, candidato per il centrodestra sardo alle Regionali del 25 febbraio, prosegue con le zone interne, in due comunità della Barbagia, note per le forti radici e tradizioni: Mamoiada e Oliena. E proprio dalle tradizioni, nei giorni dei fuochi di Sant'Antonio che danno avvio al Carnevale e che attirano molti visitatori, il sindaco di Cagliari ha assistito, ieri sera, alla vestizione e all'uscita delle maschere dei Mamuthones.

"Tradizioni e identità possono diventare le chiavi di un rinascimento sardo - ha sottolineato Truzzu -. Un forte sentimento di appartenenza a una comunità che non va confinato esclusivamente nelle occasioni fuori dai confini isolani. Il compito della buona politica è anche quello di risvegliare l'orgoglio per la propria storia, per i propri simboli, per le proprie tradizioni".

L'aspirante governatore, che attende ancora la scelta del Psd'Az sull'eventuale appoggio, ha incontrato Luciano Barone, sindaco di Mamoiada e il collega Sebastiano Antioco Congiu di Oliena. Sanità e trasporti al centro dei colloqui con entrambi i primi cittadini.

"Dobbiamo certamente migliorare e sviluppare la medicina del territorio e la programmazione sanitaria - ha evidenziato Truzzu, ribadendo di non avere la bacchetta magica -. E quando parliamo di trasporti non dobbiamo solamente sancire il diritto alla mobilità da e per la Sardegna, ma impegnarci affinché lo sviluppo della nostra Isola passi anche attraverso un deciso miglioramento dei collegamenti interni. Un ritardo che si riflette negativamente su tutti i settori produttivi, per esempio anche sul turismo".

