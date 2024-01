Prevenzione tumore al seno,ripartono Open day al Mater Olbia

La campagna di prevenzione per la lotta i tumori al seno portata avanti in maniera congiunta dal Mater Olbia e Komen Italia riparte con otto appuntamenti che si svolgeranno nel corso dell'anno.

Durante l'iniziativa, attiva dal 2021, verranno erogati esami gratuiti di prevenzione della salute della donna, nello specifico mammografie a donne over 40, e visite senologiche ed ecografie mammarie a donne under 40, che non abbiano già eseguito questi esami nell'anno precedente. Una particolare attenzione è dedicata alle donne con familiarità.

Al Mater Olbia gli Open day di Prevenzione incrementeranno sempre più l'attenzione nei confronti della salute femminile, obiettivo centrale nella strategia di promozione della salute che il centro sanitario d'eccellenza porta avanti sin dalla sua fondazione. "La promozione della medicina di genere, come dimostra anche il recente ottenimento di due Bollini Rosa da parte di Fondazione Onda, per il secondo biennio consecutivo - dichiara Marcello Giannico, amministratore delegato del Mater Olbia Hospital - è uno degli obiettivi primari che ci siamo posti per coniugare servizi d'eccellenza medica con la volontà di rappresentare, in maniera sempre crescente, un punto di riferimento concreto per il nostro territorio e le sue comunità".

Per promuovere l'iniziativa è stata creata una maglietta dedicata al progetto, disponibile nel punto Komen Italia presente al Mater Olbia Hospital durante gli Open Days e le donazioni raccolte saranno destinate a nuove iniziative di contrasto ai tumori al seno nel Nord Sardegna.

Inoltre sarà finanziata una borsa di studio annuale per un chirurgo da inserire nell'équipe di Senologia del Mater Olbia.





