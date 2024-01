Controlli in aziende agricole nell'Oristanese, 4 denunce

Non avrebbero fatto svolgere ai lavoratori le visite mediche e non avrebbero compilato i moduli relativi ai documenti di valutazione dei rischi. Sono le violazioni contestate ai titolari di quattro aziende di Arborea, Paulilatino, Sini e Bonarcado che lavorano per conto terzi nell'agricoltura.

Da ottobre a oggi, infatti, i carabinieri del Comando provinciale di Oristano e i militari del Nucleo Carabinieri Ispettorato del Lavoro hanno effettuato una serie di controlli nel settore agroalimentare.

Sotto i riflettori, in particolare, sono finite le aziende fornitrici di servizi, nel settore dell'agricoltura, per conto terzi (da qui la definizione "senza terra", cioè non legate necessariamente a fondi o terreni).

Le quattro aziende in particolare effettuavano lavori meccanici, noleggio di macchine, raccolta di prodotti agricoli e altre attività. I titolari sono stati denunciati.



