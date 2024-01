Cagliari: Lapadula tenta il recupero per Frosinone

Lapadula verso il recupero per la gara di domenica contro il Frosinone: anche oggi l'attaccante italo-peruviano si è allenato parzialmente con il gruppo. E, a questo punto, si candida per un posto nella lista dei convocati di Ranieri. E forse proprio il miglioramento delle condizioni della punta ha convinto il Cagliari ad accelerare il trasferimento di Pereiro alla Ternana: l'affare la scorsa settimana era stato congelato anche per l'emergenza attacco in casa rossoblù.

Gli ultimi dubbi di Ranieri sull'utilizzo di Lapadula saranno sciolti dalle partitelle in famiglia di domani e sabato. Il problema è legato alla frattura alle costole rimediata nella sfida con l'Empoli.

Per Mancosu, invece, sempre allenamento personalizzato: difficile, se non impossibile, un recupero per la gara salvezza di domenica. Ancora ai box Oristanio, Rog e Shomurodov; Luvumbo invece è in Coppa d'Africa con l'Angola.

Ranieri anche questa mattina ha dedicato molto tempo alla tattica. Anche per evitare di ripetere gli errori che all'andata avevano portato allo 0-3 parziale poi ribaltato con il clamoroso 4-3 finale. Davanti sicura conferma per Petagna. Per il compagno di reparto possibile staffetta Pavoletti-Lapadula. Ma il tecnico potrebbe giocare con due trequartisti (Nandez e Viola) proprio alle spalle di Petagna. Era la formula di partenza nella gara di domenica scorsa contro il Bologna. Ma alla Domus non c'era stato tempo di verificare la riuscita della soluzione visto che Ranieri dopo pochi minuti era stato costretto a dirottare Nandez a destra per esigenze tattiche.

