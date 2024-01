Bitti da un mese senza acqua potabile, l'ira del sindaco

Da un mese Bitti non ha l'acqua potabile e i residenti sono costretti a rivolgersi al servizio fornito da autobotti.

Disagi che si fanno sentire nel paese barbaricino con il sindaco Giuseppe Ciccolini che, subissato dalle lamentele dei suoi cittadini, sbotta: "La pazienza dei bittesi è arrivata al limite, Abbanoa intervenga subito per risolvere il disservizio sull'acqua non idonea all'uso potabile e alimentare".

"Tutto questo - prosegue Ciccolini - grava sulla quotidianità dei bittesi dal 19 dicembre. In questo mese abbiamo sollecitato più volte l'Ente gestore affinché intervenisse rapidamente per risolvere il problema e rimando dopo rimando, siamo ancora qua.

È impensabile che tante persone anziane e fragili debbano raggiungere ogni giorno l'autobotte per portare in casa l'acqua necessaria per cucinare o lavare frutta e verdure, e non è tollerabile che ancora non si conosca l'esito delle analisi, con il dubbio che le stesse non siano state davvero effettuate", concluso il sindaco di Bitti.



