Basket: ko in Francia la Dinamo dice addio alla Champions

Game over per la Dinamo Banco di Sardegna in Champions League: i sassaresi hanno perso ieri sera per 93-77 lo spareggio dei play in a Cholet, in Francia, e sono fuori dalla competizione europea.

La squadra di coach Bucchi è incappata in una giornata storta, con poca energia in difesa e tanta confusione in attacco, ed è stata punita dai transalpini, trascinati da Craig Randall (24 punti), implacabile nel tiro da 3 punti.

La Dinamo ha sofferto sotto canestro con Gombauld poco incisivo su entrambi i fronti e Diop impreciso e troppo nervoso.

Ai sassaresi è mancata anche la lucidità e l'ordine in fase di costruzione di gioco, con il play Jefferson sottotono e capitan Gentile e Cappelletti non all'altezza della sfida, così come gli spenti Charalampopoulos e McKinnie.

A tenere in partita la Dinamo ci hanno tentato soprattutto la guardia statunitense Breein Tyree (17 punti) e Filip Kruslin (12 punti).

Ma i sassaresi non sono mai riusciti a prendere le redini della partita chiudendo già il primo tempo sotto di 9 lunghezze.

Archiviati i palcoscenici europei, ora la Dinamo dovrà concentrarsi unicamente sul campionato, dove domenica, sul campo della Universo Treviso, è chiamata ad allungare la serie di due vittorie consecutive.



