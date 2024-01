Barelli, passo indietro di Bardi in Basilicata? Non esiste

"Non esiste". Il capogruppo di Fi alla Camera Paolo Barelli risponde così a chi gli chiede se sia in vista un passo indietro di Vito Bardi dalla corsa per la riconferma alla guida della Basilicata, legata alla non riconferma di christian Solinas in Sardegna.

"Decidono Meloni, Tajani e Salvini ma vi posso dire che non esiste. Bardi fa solo passi avanti - osserva - si tratta di essere realisti. La cosa non è proprio in discussione. Lo ha detto anche Tajani".

"Crippa dice che già qualcuno si è sacrificato? Appunto non servono altri sacrifici…".



