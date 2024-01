Otto sardi su 10 scelgono la pizza, spesa di 79 milioni all'anno

Quasi 79 milioni di euro l'anno, equivalenti a 108 euro nei 12 mesi, è quanto spendono mediamente le famiglie sarde per mangiare la pizza. Nella Giornata Mondiale che oggi celebra il cibo più popolare per eccellenza, tipico della tradizione gastronomica Made in Italy, i dati di Confartigianato Sardegna, ricordano anche come ben 8 sardi su 10 (85,7%) scelgano di portarla in tavola.

Inoltre, secondo l'organizzazione, l'indice dei prezzi al consumo di pizze ha subito un incremento significativo, registrando un aumento del 14% rispetto all'anno precedente e del 7% nell'ultimo anno. Questo aumento è influenzato dalla dinamica dei prezzi delle materie prime, con un aumento medio del 32% nei costi di farina, mozzarella, pomodoro, sale e olio rispetto al 2021. Al di là di questi incrementi, la passione per la pizza fresca e autentica continua a prosperare, sono ben le 1.916 imprese attive nell'arte pizzaiola, con oltre 3.500 addetti, che contribuiscono all'offerta variegata di pizze che deliziano il palato degli appassionati.

Daniele Serra, segretario regionale di Confartigianato Sardegna consiglia agli amanti della pizza "di privilegiare il consumo di pizze fresche e cucinate al momento. Solo così si può apprezzare appieno la maestria dei nostri pizzaioli e la qualità dei prodotti regionali che caratterizzano ogni morso".

In Italia, ogni anno, vengono sfornati tre miliardi di pizze, oltre 60.000 tonnellate, per un giro d'affari di 15miliardi di euro, con cifre in costante crescita. Nel periodo prepandemia, a livello italiano, il settore contava 150mila addetti, per un giro d'affari di 15 miliardi di euro in Italia e di almeno oltre 60 nel mondo. Tra i gusti preferiti la Margherita, preferita dal 59,2% degli italiani. Secondo posto per la Diavola (23,5%), scelta maggiormente dagli uomini (29%) rispetto alle donne (18%), in una fascia d'età compresa tra i 25 e i 34 anni e consumata più nel Triveneto (30%) rispetto a Sud e Isole (18%).

Sul terzo posto del podio si attesta la Quattro Formaggi (22.8%), preferita dalle donne (25%, over 50) e più diffusa nel Nord Italia.



