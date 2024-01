Trionfo a Cagliari per 'PFM canta De André Anniversary'

Applausi e standing ovation finale per la Premiata Forneria Marconi, protagonista ieri sera al Teatro Massimo di Cagliari della prima delle tre date in Sardegna del tour "PFM canta De André Anniversary". Si replica stasera, sempre al Massimo, poi domani al Teatro Comunale di Sassari, per l'organizzazione di Sardegna Concerti, D&D Concerti, Ventidieci.

Tre date sold out e pubblico in visibilio ieri sera per il concerto che celebra i 45 anni del famoso tour "Fabrizio De André e PFM in concerto" che segnò l'inizio di una delle più felici collaborazioni artistiche in Italia, omaggio allo straordinario sodalizio tra la celebre prog band e il grande cantautore genovese di casa in Sardegna. E proprio in Sardegna, come ama ricordare Franz Di Cioccio, nacque la "proposta indecente" della PFM a De Andrè di fare un progetto assieme.

Progetto sempre attuale, a 25 anni esatti dalla morte di Faber, ieri "ricomparso" sul palco per La Canzone di Marinella.

Un leggio, una luce bianca e il suo posto vuoto al centro del palco, mentre dalle casse partiva la sua inconfondibile voce accompagnata dalle straordinarie musiche di Djivas e compagni.

Una scaletta collaudata negli anni, che si apre con Bocca di Rosa, e ripercorre tutte le canzoni di quella celebre tourneè cantate ora da Di Cioccio - con in più alcuni brani tratti da "La buona Novella", rivisitati dalla band - sino al gran finale con Il Pescatore e tutto il pubblico a cantare e battere le mani.

Una band sempre in grande forma, composta da nove elementi: oltre a Patrick Djivas e Franz Di Cioccio c'è l'altro fondatore della PFM Flavio Premoli che ha incantato con l'inconfondibile magia delle sue tastiere; Michele Ascolese, chitarrista storico di Fabrizio De Andrè e Luca Zabbini, leader dei Barock Project, che ha accompagnato alla voce Di Cioccio e cantato, in sardo, Zirichiltaggia.

Applausi anche per i bravissimi Lucio Fabbri al violino, Marco Sfogli (chitarra elettrica), Alessandro Scaglione (tastiere), Eugenio Mori (batteria).

Un'emozionante serata dedicata a De Andrè, ma non è mancato il bis - chiamato a gran voce dal pubblico - con la PFM che ha riproposto un medley di E' festa e Impressioni di settembre che ha mandato il pubblico in visibilio.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA