Regionali: 10 liste e 40 tappe già percorse da Todde in Sardegna

Ultima settimana per la compilazione delle liste elettorali in Sardegna, le forze politiche sono al lavoro per definire le candidature nelle otto circoscrizioni e si attende ancora di capire in quanti saranno in campo per la corsa da presidente.

A correre dai primi di novembre c'è Alessandra Todde, aspirante governatrice per il campo largo a guida Pd-M5s, che tra domenica e lunedì prossimo punta a presentare 10 liste a suo sostegno: Pd, M5s, Av, Progressisti, Sinistra Futura, Demo, Lista civica Noi con Alessandra Todde, Socialisti con Sardi in Europa, Orizzonte comune, Forza Paris.

Sono già 40 le tappe affrontate nel suo tour cominciato subito dopo la sua investitura: oltre ai centri più grandi dell'Isola, già visitati Nuoro, Sassari, Oristano e Olbia, l'ex vice ministra pentastellata continua il suo viaggio anche nei piccoli comuni. Da Nord a Sud, dalla Gallura al Sulcis, dall'Oristanese all'Ogliastra, Todde incontra cittadini, associazioni, lavoratori e realtà produttive confrontandosi sul programma e sulla visione di Sardegna.

L'obiettivo, fa sapere lo staff di Todde, è girare tutta la Sardegna superando le 60 tappe annunciate a inizio campagna. Da domani fino a domenica Todde sarà nel nord dell'isola a Bultei, Bono, Ozieri, La Maddalena, Arzachena, Cagliari, Ales, Mogoro, Terralba, Orani, Oristano e Olzai. Tra gli appuntamenti anche quello del 20 gennaio con la presentazione dei punti del programma insieme a Fabrizio Marrazzo, portavoce del partito Gay Lgbt+, Solidale, Ambientalista, Liberale.



