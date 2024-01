Basket: Dinamo in Francia per avanzare in Champions league

Dentro o fuori. Domani sera la Dinamo Banco di Sardegna Sassari giocherà a Cholet in Francia gara 3 dei play in della Champions league. Chi vincerà accederà al Round of 16 della competizione europea, chi perderà dirà addio ai sogni di gloria continentali.

La Dinamo a Cholet ha già vinto gara 1, ma ha poi perso al PalaSerradimigni gara 2 facendosi trascinare dai transalpini nella bella che si giocherà domani alle 20 in terra francese.

"Ci aspetta una partita molto dura ma affascinante perciò vogliamo mettere in campo tutta l'energia e l'intensità mostrate con Pistoia per disputare il miglior match possibile. Cholet ha talento ed esperienza lo abbiamo visto anche nella partita di Sassari, per cui dobbiamo essere bravi difensivamente sui loro creatori di gioco e avere impatto a rimbalzo che ci può permettere di correre. È una bellissima opportunità di riuscire ad arrivare nelle prime 16 di Bcl, ci proveremo fino alla fine", ha detto il coach dei sassaresi, Piero Bucchi alla vigilia della gara decisiva.

"Abbiamo fatto una buona partita con Pistoia, che ci deve dare morale e fiducia ma che ci insegna che possiamo essere quella squadra", ha aggiunto Bucchi riferendosi al buon momento della sua squadra, reduce dalla vittoria di domenica in Lega per 107-69 contro Pistoia.

"La coppa è bella perché ti proietta in un altro mondo cestistico e si deve essere bravi e camaleontici per adeguarsi a temi tattici differenti".



