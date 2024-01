Armato di coltello insegue un uomo in strada, denunciato

"C'è un uomo armato di coltello che sta rincorrendo un altro in strada". È la segnalazione ricevuta ieri sera dai carabinieri di Cagliari che hanno denunciato un 33enne per porto di oggetti per offendere.

L'uomo, per ragioni ancora sconosciute, impugnando un coltello, inseguiva un altro giovane tra via del Seminario e via Is Mirrionis. I carabinieri del Radiomobile della Compagnia di Cagliari lo hanno rintracciato e hanno sequestrato il coltello.

Il 33enne è stato riconosciuto proprio grazie alla descrizione fornita durante la segnalazione telefonica. Al momento non è stato rintracciato il giovane inseguito.



