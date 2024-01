Basket: la Dinamo torna alla vittoria,Pistoia battuta 107-69

Netta vittoria della Dinamo Banco di Sardegna Sassari, che nel lunch match della prima giornata di ritorno travolge al PalaSerradimigni l'Estra Pistoia col punteggio di 107-69.

Una gara perfetta quella giocata dai biancoblu di coach Piero Bucchi, capaci di chiudere praticamente i conti già nel primo tempo (62-28), grazie a una prestazione eccezionale al tiro e non concedendo nulla agli avversari.

La Dinamo si impone da subito con difesa dura, energia e idee chiare in attacco. Nel secondo tempo i sassaresi non rallentano nemmeno un attimo toccando anche più volte il +47 davanti a Pistoia letteralmente annichilita dalla voglia di vincere dei padroni di casa.

Difficile indicare il migliore in campo, sia perché la Dinamo ha giocato veramente di squadra, facendo ruotare tutti i giocatori, sia perché tutti hanno dato un apporto decisivo per la vittoria.

Il tabellino finale vede miglior realizzatore Alfonzo McKinnie con 21 punti e 4 rimbalzi, seguito dal play Brandon Jefferson (16 punti, 4 assist e 1 rimbalzo), Breein Tyree (15 punti) e Osmane Diop (15 punti e 5 rimbalzi).

"I ragazzi sono stati molto bravi, hanno approcciato la gara con grande determinazione, incanalando la partita dove volevamo già nel primo tempo", commenta Piero Bucchi a fine match".

La vittoria di oggi dà morale a Sassari, che mercoledì sera a Cholet, in Francia, tornerà in campo per gara 3 dei play in di Champions League, dove sarà obbligata a vincere per conquistare il passaggio agli ottavi della competizione europea.



