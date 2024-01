Inseguimento nella notte dopo il furto di un carroattrezzi

Ha rubato un carroattrezzi Iveco Daily a Serri e dopo essere stato intercettato dai carabinieri ha ingaggiato per un ora un interminabile inseguimento anche su sterrati, conclusosi solo alle 4:30 di stanotte nelle campagne di Vallermosa. Ora i carabinieri, intervenuti in forze per fermare il ladro, stanno cercando di rintracciare il malvivente che, col favore della notte, è fuggito facendo perdere le proprie tracce.

Il carro attrezzi è stato recuperato in buone condizioni e restituito al proprietario. "Sicuramente l'autore del furto conosceva molto bene i percorsi anche sterrati che ha compiuto - fanno sapere dall'Arma - I militari non hanno forzato troppo l'inseguimento per non creare pericoli alla circolazione stradale, hanno mantenuto il contatto visivo in attesa del momento favorevole per poter intervenire".

Nelle ricerche e nell'inseguimento sono state impiegate due pattuglie della Compagnia di Dolianova, due pattuglie della Compagnia di Iglesias, una della Compagnia di Sanluri e una della Compagnia di Cagliari.



