Cagliari, premio 'La città per il verde' ai giardini scolastici

Il progetto del Comune di Cagliari "Riqualificazione del verde scolastico quali aule all'aperto e luogo per svolgere attività sportiva" è nella lista degli aggiudicatari del premio "La città per il verde" organizzato dalla casa editrice "Il Verde Editoriale".

Finanziato con fondi React-EU per un importo di 3 milioni di euro, il progetto ha visto l'intervento su 48 plessi scolastici comunali per un'estensione di oltre 160mila quadri. I lavori si sono conclusi a fine ottobre 2023. La cerimonia di consegna del premio è prevista il 23 febbraio alla fiera professionale dell'orto-florovivaismo, del garden e del paesaggio "Myplant & Garden" a Milano.

"Il riconoscimento ottenuto - commenta il sindaco Paolo Truzzu - è motivo di soddisfazione per tutta l'amministrazione, per un intervento che abbiamo voluto e sostenuto fortemente sul verde scolastico. Un intervento strutturale, che ha coinvolto circa il 75% della superficie a verde disponibile nei cortili scolastici, che guarda al futuro dei nostri bambini, consentendo loro di vivere l'attività scolastica più a contatto con il verde grazie ai nuovi orti didattici, alle nuove aree gioco e aree sport e agli spazi per la didattica all'aperto. Cagliari- sottolinea Truzzu - è l'unica città del Sud Italia inserita nell'elenco dei 17 premiati.

"L'intervento sui giardini scolastici - spiega il vice sindaco e assessore del Verde Pubblico Giorgio Angius - ha visto una durata dei lavori di circa 10 mesi, in un totale di 48 scuole comunali. In ogni plesso è stato realizzato un impianto di irrigazione a goccia, prima assente, automatizzato e gestibile in remoto, indispensabile per la cura del verde messo a dimora. Le nuove piantumazioni sono state estremamente importanti: circa 50mila nuovi arbusti ed essenza, 4.650 metri quadrati di prati".

"A seconda degli spazi a disposizione e delle caratteristiche di ogni singola scuola, - prosegue Angius - si è provveduto alla realizzazione di aree giochi, aree sport e all'installazione di gazebo per attività didattiche all'aperto. Infine, gli orti didattici, nei quali i bambini possono sperimentare la coltivazione di ortaggi, fiori di bulbose, rizomatose, tuberose o da seme".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA