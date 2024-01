Project financing per un parcheggio a due piani a Porto Cervo

Un parcheggio pubblico a pagamento su due piani nel cuore del borgo di Porto Cervo è al centro del project financing presentato all'ufficio Patrimonio del Comune di Arzachena dalla società Servizi Consortili Costa Smeralda.

L'amministrazione comunale guidata da Roberto Ragnedda punta a migliorare la fruibilità della destinazione dal punto di vista turistico e della viabilità, e dopo il lancio a novembre del 2023 della prima iniziativa di parternariato tra l'ente e le aziende private, grazie alla Piattaforma tecnologica di sviluppo territoriale, arriva adesso questo progetto mirato alle infrastrutture. Adesso verrà avviata la procedura di evidenza pubblica a cui potranno partecipare anche soggetti privati che potranno gestire la struttura per 15 anni. Concluse le fasi di aggiudicazione del progetto, la società vincitrice potrà dare il via ai lavori in base al preliminare presentato al Comune e concludere l'opera, senza incidere sulle casse dell'amministrazione.

"Ordine pubblico, migliore fruibilità del territorio da parte dei visitatori e risoluzione dei problemi dei tantissimi lavoratori impiegati nel borgo sono tra gli obiettivi che hanno portato a una valutazione positiva della proposta da parte della giunta comunale sulla pubblica utilità di questo intervento in un terreno comunale che, attualmente, è privo di specifica destinazione", spiega la vicesindaco e assessore al Patrimonio, Cristina Usai.



