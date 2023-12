Sindaci Medio Campidano, '7.200 pazienti senza medico dall'1/1'

I sindaci di Villacidro e Lunamatrona, Federico Sollai e Italo Carrucciu, in qualità di presidenti dei distretti socio sanitari di Guspini e Sanluri, esprimono "profonda preoccupazione" in rappresentanza di tutti i sindaci del Medio Campidano per "la mancata risposta dell'assessorato alla Sanità della Regione Sardegna sulla proroga degli ambulatori straordinari di assistenza primaria (Asap)".

La Asl Medio Campidano ha implementato, a partire dall'1 ottobre 2023, gli Asap per colmare la carenza di medici di medicina generale, assicurando l'assistenza primaria ai cittadini privi di tale figura professionale - ricordano - Tuttavia, la pensione prevista di altri 2 medici di medicina generale dall'1 gennaio 2024, si andrà a sommare alla già grave carenza di medici, lasciando ben 7.200 pazienti nell'intera Asl senza medico di base".

"In relazione alla mancata risposta al sollecito già inviato in data 22 dicembre all'assessorato dell'Igiene e Sanità e dell'assistenza sociale della Regione Sardegna, al fine di evitare significativi disagi, in particolare per le fasce più deboli e bisognose di continua assistenza - si legge nell'appello - si richiede con urgenza che l'attività degli Ambulatori Straordinari non venga interrotta il 31 dicembre 2023, bensì prorogata nel corso del 2024, in attesa del conferimento degli incarichi definitivi a medici titolari".

I sindaci chiedono quindi, all'assessore della Sanità "una pronta risposta a questa urgente richiesta, per garantire così la continuità dell'assistenza primaria per l'intera popolazione interessata".



