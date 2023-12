Botti illegali per Capodanno, tre denunce nel Nuorese

Tre persone sono state denunciate nel Nuorese per detenzione e fabbricazione abusiva di materiale esplodente. I militari delle compagnia di Siniscola e i colleghi di Isili hanno sequestrato diversi ordigni illegali, merce pericolosa e priva di autorizzazione.

Il primo caso riguarda un 50enne di Sadali, trovato in possesso di cipolle con polvere pirica, bombe carta e giochi pirotecnici, tutti di fabbricazione artigianale, materiale distrutto dagli artificieri del Nucleo Investigativo del comando provinciale di Nuoro.

Altre denunce sono scattate a Siniscola nei confronti di due persone, alle quali sono stati sequestrati precursori di esplosivi contenenti nitrato di potassio, zolfo e polvere di alluminio; 2 artifici di fabbricazione artigianale e materiale vario per la loro fabbricazione come bilancia, misurini, imbuti e attrezzi metallici. Anche in questo caso, il materiale esplodente è stato fatto brillare dagli artificieri di Nuoro.





