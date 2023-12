Vinicio Capossela strega Sassari, si replica a Cagliari

Tre date sold-out in Sardegna per Vinicio Capossela e partenza col botto ieri sera al Teatro Comunale di Sassari, per l'organizzazione di Sardegna Concerti.

Applauditissimo concerto per il cantautore molto amato nell'Isola - e che non ha mai nascosto il suo legame con la Sardegna - con un finale a sorpresa quando è salita sul palco Daniela Pes, giovane artista gallurese già apprezzata a livello nazionale, recente vincitrice del Premio Tenco.

I due hanno duettato nel brano "Brucia Troia" dell'album "Ovunque proteggi" che fu registrato da Capossela proprio in Sardegna, nella grotta di Ispinogoli, vicino a Dorgali.

Venerdì 29 e sabato 30 dicembre (ore 21) si replica al Teatro Massimo di Cagliari.

"Con i tasti che ci abbiamo" è il titolo del lungo viaggio sonoro che ha debuttato a ottobre nei principali teatri italiani e che vede l'istrionico artista in giro per l'Italia per presentare il nuovo album "Tredici canzoni urgenti" uscito ad aprile e premiato con la Targa Tenco 2023 come miglior album. Un disco musicalmente polimorfo e collettivo, che contiene molti strumenti, musicisti e ospiti, e che alterna diverse forme musicali, dalla folìa cinquecentesca al reggae and dub anni Novanta.

Sul palco, assieme a Capossela, Andrea Lamacchia al contrabbasso, Piero Perelli alla batteria, Alessandro "Asso" Stefana alla chitarra, Raffaele Tiseo al violino, Daniela Savoldi al violoncello e Michele Vignali al sassofono. Ballate, waltz, jive e un cha cha cha costituiscono l'universo musicale di canzoni che nascono dall'urgenza di interpretare e dare voce ai problemi più stringenti del momento storico che stiamo vivendo.



