Cagliari, ex caserma carabinieri Livio Duce pronta a luglio

Oltre otto milioni di uero per rimettere in sesto un pezzo di Cagliari che ha quasi un secolo di storia. Stamattina la visita al cantiere del ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini: anche lui ha regolarmente indossato il caschetto protettivo. I lavori saranno ultimati a luglio, con una proroga di 140 giorni rispetto al termine previsto inizialmente.

La ex caserma "Antonino Cascino" era stata costruita nel 1840 come bagno penale ed è poi diventata sede del comando del IX Battaglione Sardegna dei Carabinieri e del Reparto Investigazioni Scientifiche. L'intervento è iniziato a fine maggio del 2021.

E ora è partito il conto alla rovescia. La caserma consentirà un risparmio di un milione di euro circa in affitti con il trasferimento, tra gli altri, del comando provinciale dei carabinieri e di altri reparti speciali oltre ad uffici. I lavori di ristrutturazione, risanamento conservativo e messa a norma riguardano complessivamente nove edifici della caserma, oggi parzialmente inutilizzati e in condizioni di degrado. Sono stati integralmente finanziati dall'Agenzia del Demanio per un importo complessivo di 8 milioni e 500 mila euro.



