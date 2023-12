Basket: non basta buon approccio, Dinamo ko a Reggio Emilia

Dinamo sconfitta a Reggio Emilia: buon approccio, ottimo primo tempo. Ma poi i padroni di casa entrano in partita. E ne escono con una sonante vittoria, 77-59.

Lo scarto non rende però merito alla buona gara giocata dalla squadra di Bucchi che inizialmente aveva accumulato anche un vantaggio di 8 punti.

Sassari in partita fino al 30', poi per gli emiliani la gara è stata tutta in discesa. Uglietti fondamentale: il giovane ex Bayern Monaco ha infilato la tripla del sorpasso sulla sirena (36-34). E da lì in poi la Dinamo ha mostrato tutti i limiti che stanno penalizzando il suo campionato soprattutto in trasferta.

I biancoblu ora si aspettano molto dall'arrivo del nuovo playmaker Brandon Jefferson. "Una scelta dovuta al fatto che abbiamo bisogno di girare la squadra - ha spiegato il coach a fine gara - spero ci possa dare pericolosità offensiva".

Sulla gara cruda la disamina dell'allenatore: "Sicuramente siamo arrivati scarichi dai diversi impegni in settimana ma è vero che dobbiamo abituarci perchè ci attende un mese di gennaio molto intenso e dobbiamo essere bravi a recuperare energie fisiche e nervose".

"Complimenti a Reggio Emilia, in questo momento per poter vincere qui bisogna presentarsi in perfette condizioni, è una delle squadre più talentuose della lega: noi dopo 23-24 minuti buoni siamo calati e quindi dobbiamo essere più bravi a distribuire le energie. Ora - avverte Bucchi - ci attendono 3-4 settimane molto intense e dobbiamo essere bravi a distribuire le energie fisiche e mentali".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA