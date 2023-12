Volontari in Centro trasfusionale con intesa Avis-Asl Gallura

Uno spazio interamente ed esclusivamente dedicato alla sensibilizzazione della donazione di sangue è stato inaugurato questa mattina all'interno del Centro trasfusionale di Olbia. L'area attiva già dalla giornata di oggi è stata concessa all'Avis provinciale della Gallura grazie all'intesa raggiunta con la direzione aziendale della Asl e grazie alla mediazione del presidente del Cipnes, Gianni Sarti.

I primi donatori, ai quali verrà effettuato il prelievo da parte degli operatori sanitari del Centro trasfusionale, riceveranno dal presidente onorario dell'Avis locale, Agostino Chiaffittella, un panettone in dono e alcuni gadget come segno di riconoscenza per la partecipazione alla campagna di donazione. Questa iniziativa natalizia andrà avanti sino al 31 dicembre, ma lo spazio fisico all'interno del Centro trasfusionale sarà a disposizione anche successivamente per tutte le iniziative a sostegno della promozione della donazione di sangue, condivise con il Centro trasfusionale.



