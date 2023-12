Natale con 20 gradi in Sardegna ma gelate durante la notte

Massime sino a 18-20 gradi per i giorni di Natale, con l'attenuarsi del maestrale che ha soffiato sino ad oggi con raffiche fino a 130 km/h, e temperature miti sino almeno al 28 dicembre, quando arriverà sull'Italia una piccola saccatura di origine atlantica. Ma le minime continueranno a scendere, anche se sempre oltre le medie stagionali: l'escursione termica sarà ampia con minime che dovrebbero arrivare anche sotto i 10 gradi. Tra il 24 e il 28 dicembre non è atteso, quindi, nessun fiocco di neve nelle zone interne e montane dell'Isola: anzi a 1500 metri le temperature massime supereranno i 12 gradi.

La tendenza per i prossimi giorni è stata illustrata all?ANSA dal servizio meteo dell'Aeronautica Militare della base di Decimomannu (Cagliari). "La Sardegna sarà ancora interessata da un forte flusso nord occidentale ancora sino a domani, poi il maestrale comincerà a calare nella mattinata del 24 e poi diventerà molto leggero - spiegano i meteorologi - Il fenomeno di questi giorni è causato dall'avanzare dall'anticiclone delle Azzorre che spinge da ovest e la resistenza di una profonda area depressionaria".

"Da domenica l'anticiclone comincerà a prendere possesso del Mediterraneo e porterà un'innalzamento delle temperature e sino al 28 non ci dovrebbero essere grossi sconvolgimenti - spiegano ancora - e dal 24 in poi cominceremo ad avere delle minime più basse e delle massime leggermente più alte. Anche nelle zone interne e montane difficilmente, in questo periodo, si scenderà sotto i 2 gradi".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA