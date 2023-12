Regionali '24: il Grande centro ha fretta e punta su Luca Saba

"Si continua a temporeggiare, non si può aspettare l'approvazione della Manovra finanziaria, il centrodestra deve scegliere il suo candidato". Non c'è più tempo per gli esponenti del Grande centro che attendono la scelta del nome che guiderà la coalizione di centrodestra per i prossimi cinque anni, così, dopo una riunione ieri sera in Consiglio regionale, lanciano la proposta: Luca Saba è il nostro candidato.

Saba, direttore regionale di Coldiretti Sardegna e già nella rosa di nomi rimbalzata in questi mesi come alternativa all'uscente Christian Solinas e all'uomo di Fdi Paolo Truzzu, avrebbe accettato con riserva, che sarà sciolta nei prossimi giorni: "Per noi sarebbe un ottimo candidato, ma dovrà decidere lui con la sua organizzazione", ha spiegato Antonello Peru, capogruppo dell'alleanza centrista in Consiglio regionale, al termine dell'incontro.

"Bisogna scegliere subito il nome del candidato presidente e la scelta deve essere presa in Sardegna, senza aspettare la finanziaria nazionale, che poco o niente c'entra con le dinamiche e le esigenze della nostra isola", sottolinea Peru.

Poi l'appello ai partiti del centrodestra: "Chiederemo di convocare un incontro urgente di coalizione da fare non oltre il 27 dicembre prossimo. In quella sede proporremo il nostro nome agli alleati per aprire finalmente il confronto con i sardi".

Luca Saba, contattato dall'ANSA, non vuole commentare e preferisce al momento non rilasciare dichiarazioni.

All'incontro del Grande centro era presente anche Azione, che però non ha ancora scelto il campo e chiede di fare in fretta e arrivare a una decisione: a seconda di quale sarà il nome definitivo il partito di Calenda in Sardegna potrebbe, come alternativa, scegliere di appoggiare il candidato di centrosinistra Renato Soru.



