Natale biancoblu in Pediatria, giocatori Dinamo in ospedale

Un Natale nel segno della solidarietà e della condivisione. I bambini del reparto di Pediatria dell'Aou di Sassari, grazie alla Dinamo e alla Fondazione Dinamo, hanno trascorso oggi una mattinata speciale, magica e gioiosa.

I Giganti, con una delegazione della prima squadra, sono arrivati puntuali all'appuntamento con i piccoli pazienti ricoverati nei reparti pediatrici delle Cliniche universitarie di viale San Pietro.

Guidati dal Giampiero Capobianco, direttore del Dipartimento Materno infantile, dal Gianfranco Meloni, responsabile del reparto di Pediatria e da Anna Maria Zara, coordinatrice infermieristica, il capitano Stefano Gentile, Ousmane Diop, Stéphane Gombauld e Luca Gandini hanno fatto visita ai bimbi e agli adolescenti che si trovano in ospedale. I giocatori hanno incontrato ragazzi e ragazze del day hospital, i bambini e le bambine ricoverate nel reparto di degenza e infine quelli del pronto soccorso pediatrico.

Per tutti un piccolo pensiero targato Dinamo per portare un sorriso durante la permanenza in ospedale: ma non solo, un momento di condivisione anche con le famiglie per scambiare due chiacchiere, scattare una foto e augurarsi buon Natale.

"Per me che ho un bambino piccolo, è stata una mattinata dal forte impatto emotivo - ha dichiarato Gentile - Soprattutto in questo periodo dell'anno cerchiamo di dare un sorriso a questi bimbi che non stanno bene e mi auguro che il Natale lo possano trascorrere a casa".

"Una grande squadra per una grande città che si mette a disposizione dei bambini del centro di riferimento pediatrico del Nord Sardegna - ha aggiunto Capobianco - Oggi è un giorno di gioia e questi Giganti possono portare un momento di serenità a piccoli ma 'grandi' bambini perché affrontano con grande dignità lunghe malattie grazie all'aiuto di infermieri e medici della Clinica pediatrica".

"I bambini hanno avuto modo di incontrare i loro eroi sportivi e noi siamo molto contenti di questa visita per l'interesse e l'affetto che i giocatori hanno dimostrato nei confronti dei piccoli bimbi e di chi se ne occupa", ha affermato Meloni.



