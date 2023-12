Gdf sequestra a Olbia 8mila addobbi natalizi non sicuri

Circa ottomila decorazioni per alberi di Natale, ghirlande, palline in plastica senza etichette in italiano e senza informazioni sui materiali di cui sono composti e sulla filiera di provenienza, sono stati sequestrati dalle fiamme gialle del gruppo di Olbia in uno dei punti vendita di una grande catena commerciale.

L'operazione "Natale Sicuro 2023" del comando provinciale di Sassari ha preso il via dalla città gallurese e ha visto intensificarsi i controlli a tutela del settore dei beni e dei servizi, per contrastare il commercio di articoli non sicuri e potenzialmente pericolosi per la salute dei consumatori.

Al titolare dell'esercizio commerciale di Olbia è stato segnalato alla competente Camera di Commercio e potrà ricevere una sanzione sino a 25mila euro. Fino alla fine dell'anno le operazioni di controllo da parte degli uomini delle fiamme gialle verranno intensificate per garantire una salvaguardia del mercato concorrenziale e la protezione efficace dei consumatori.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA