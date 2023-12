Mengoni a Cagliari, attivo link per prenotare pass gratuito

E' online il link diretto per richiedere il pass gratuito per il concerto di Capodanno a Cagliari con protagonista Marco Mengoni dalle 14 di oggi, martedì 19 dicembre.

In ogni pass rilasciato verrà indicato il varco di ingresso dal quale sarà possibile accedere.

Ogni spettatore dovrà esibire il pass nominativo e un documento di identità.

Il pass è personale e non cedibile. Ogni utente potrà richiedere un massimo di quattro pass compreso il proprio.

Verrà allestita un'apposita area riservata ai portatori di disabilità motoria, muniti di pass per sé e per gli eventuali accompagnatori.

Ecco il link: https://www.boxol.it/BoxofficeSardegna/it/event/capodanno-a-cagl iari-2024/496998.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA