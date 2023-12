Guida e passaporto per promuovere il turismo museale nel Nuorese

A dieci anni dalla nascita, il Distretto culturale del Nuorese, che mette in rete musei e aree di pregio, rinnova il consiglio direttivo 2023-2026 e potenzia la promozione con nuovi progetti. Alla Camera di commercio, sono state presentati anche la guida turistica del distretto e il Dcn Passport.

"Oggi presentiamo due cose importanti - ha spiegato il presidente della Camera di commercio Agostino Cicalò riconfermato presidente del distretto culturale - la guida turistica racconta i vari siti culturali del territorio, e il Dcn passport, che verrà distribuito in 32 realtà museali del circuito. Consentono ai visitatori di poter cumulare dei punti e ottenere sconti e vantaggi sui biglietti".

"La nuova guida sarà uno strumento di accompagnamento per i turisti culturali dove saranno identificati i siti e riportati i servizi offerti - ha detto Antonello Menne, confermato presidente del comitato scientifico - L'offerta è stata divisa in 4 campi tematici: artistico, archeologico, naturalistico e antropologico. I turisti che vengono dall'estero, interessati alla cultura, visitano solo l'1% del territorio nazionale venendo calamitati dai grandi musei di Roma, Firenza Milano, Napoli Torino ecc. Questa guida si propone di offrire un servizio per questo tipo di turismo e accrescere la domanda verso i nostri musei".

Oltre Cicalò e Menne è stato riconfermato anche il coordinatore del Tavoli Musei, Gianluca Secci. I nuovi ingressi dei direttivo sono Salvatore Picconi assessore comunale di Nuoro e Giovanni Bitti presidente di Confindustria Nuoro.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA