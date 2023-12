Azione: Cucca eletto per acclamazione segretario in Sardegna

Giuseppe Luigi Cucca è stato eletto per acclamazione nuovo segretario regionale di Azione, mentre la presidenza è stata affidata ad Elvira Lucia Evangelista. Il nuovo gruppo dirigente in Sardegna è stato votato oggi dall'assemblea congressuale - 50 i componenti - riunitasi a Santa Cristina di Paulitano.

Nella sua sua mozione, Cucca "ha sviscerato gli infiniti e irrisolti problemi della Sardegna - si legge in una nota - che nonostante l'avvicendamento di giunte di destra e di sinistra, dalla sanità ai trasporti, dallo spopolamento delle zone interne alla scuola, dalla mancanza di lavoro alla fuga dei giovani, stanno portando l'Isola allo sfascio". Da qui "un ampio e approfondito dibattito per offrire, a chi si candida a governare la Sardegna, un contributo di proposte concrete e perseguibili".

"Serve coraggio! Coraggio - si spiega nel comunicato - di dare soluzione a problemi che tutti ripetono di conoscere ma che i tanti, di destra e sinistra finora avvicendatisi al potere, non hanno mai voluto affrontare, lasciandoli incacrenire.

E ancora: "Serve un nuovo Piano di Rinascita per la Sardegna, lontano da ideologie e populismo, che dia risposte per l'oggi e tracci la strada per un futuro che vada oltre le promesse elettorali per le prossime elezioni". Poi un monito: "non staremo mai dalla parte di chi fa decidere a Roma chi ci deve governare, cambiando nome senza cambiare niente, e accontentandosi delle briciole lasciate cadere dai tavoli lautamente apparecchiati con i soldi del Pnrr".

"Azione - conclude la nota - starà sempre dalla parte di chi ha il coraggio di dare risposte ai problemi dei sardi senza guardare in faccia nessuno, senza avere paura di congreghe, comitati d'affari più o meno leciti, gruppi di potere da scardinare per mettere al primo posto gli interessi dei sardi e della Sardegna".



