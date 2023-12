Casa in fiamme a Sestu, anziani coniugi si mettono in salvo

Incendio di una abitazione nelle campagne di San Gemiliano, a Sestu. Solo un grande spavento per i due coniugi anziani inquilini si sono allontanati in tempo prima che l'intera casa fosse attaccata dalle fiamme.

L'intervento dei Vigili del fuoco del Comando di Cagliari è scattato alle 13 circa nelle campagne della località di San Gemiliano. Inviate sul posto due squadre di pronto intervento della sede centrale di viale Guglielmo Marconi: gli operatori hanno spento le fiamme, messo in sicurezza l'area e avviato gli accertamenti per stabilire le cause dell'incendio. Tra le fiamme i Vigili del fuoco hanno localizzato e allontanato dal rogo alcune bombole di gpl.



