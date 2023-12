Martedì concerto di Natale del Banco di Sardegna a Sassari

Martedì 19 dicembre, alle 20.30, ritorna il Concerto di Natale dedicato dal Banco di Sardegna alla città di Sassari e al territorio, per il tredicesimo anno nella cattedrale di San Nicola.

Protagonista della serata sarà il soprano sassarese Francesca Sassu, accompagnata dall'Orchestra LABohème - formazione composta da musicisti provenienti da tutta la Sardegna - diretta da Andrea Certa, di origine siciliana ma sassarese d'adozione.

Il programma prevede alcune tra le più note arie d'opera della tradizione italiana, con un particolare riferimento a Giacomo Puccini, di cui ricorre nel 2024 il centenario della scomparsa: tra gli immortali brani che saranno eseguiti, "Un bel dì vedremo" da Madama Butterfly, "Vissi d'arte" da Tosca e "Chi il bel sogno di Doretta" dalla Rondine.

Spazio anche a Gioachino Rossini, con la trascinante sinfonia dal Barbiere di Siviglia e a Giuseppe Verdi, con il preludio del I atto dalla Traviata e, da Otello, l'Ave Maria e i Ballabili.

Come d'abitudine saranno eseguiti quindi alcuni tradizionali brani natalizi, tra cui Silent Night e White Christmas.

Il Concerto sarà curato per la parte artistica dall'Associazione culturale musicale teatrale LABohème. La giornalista Maria Grazia Ledda presenterà la serata al Duomo di Sassari illuminato dal disegno luci di Tony Grandi.

L'ingresso alla Cattedrale sarà libero fino a esaurimento posti. Anche quest'anno è stato predisposto l'allestimento esterno di un gazebo riscaldato con posti a sedere, un megaschermo e impianto audio. Come di consueto, il concerto verrà trasmesso la sera della Vigilia di Natale sull'emittente televisiva Videolina e sui canali social.



