Venti ovuli di cocaina nello stomaco, arrestato a Olbia

Un cittadino nigeriano di 25 anni, appena sbarcato al porto di Olbia, è stato arrestato per traffico di droga, in particolare cocaina. I cani antidroga in forza alle Fiamme Gialle - Betty, Joy, Holiver e Tassa, giovani malinois i primi due, e pastori tedeschi, gli ultimi - hanno segnalato il giovane tra i passeggeri in coda agli sbarchi pedonali dalla motonave proveniente da Livorno.

Non avendo trovato riscontri nella prima perquisizione e visto l'atteggiamento particolarmente preoccupato del 25enne, i i militari della Guardia di Finanza hanno deciso di effettuare ulteriori approfondimenti all'ospedale di Olbia dove sono stati individuati oltre 20 corpi estranei ingeriti dall'uomo.

Gli ovuli contenevano complessivamente circa 250 grammi di cocaina di altissima qualità che una volta tagliata ed immessa sul mercato avrebbe potuto fruttare oltre 60.000 euro. Ora il giovane si trova nel carcere di Bancali a Sassari.

Secondo la Gdf, "soprattutto in questo periodo dell'anno, lo scalo portuale gallurese risulta essere punto nevralgico della rotta per gli approvvigionamenti di sostanze stupefacenti"



Riproduzione riservata © Copyright ANSA