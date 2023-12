Sindacati Eurallumina 'insoddisfatti', slitta firma su addendum

Slitta ancora la firma sull'addendum al protocollo d'intesa 2009-2012 propedeutico al progetto di rilancio dell'Eurallumina nel Sulcis e la ripresa dell'occupazione di oltre un migliaio di operai, tra diretti e indotto. I sindacati escono dal tavolo del Mimit "insoddisfatti" e con una dichiarazioni di impegni "che, però, devono essere confermati con atti concreti": il nuovo decreto energia entro la fine dell'anno e il via libera al rinnovo della cassa integrazione guadagni 2024.

"Ci aspettavamo di più e meglio sull'iter dell'addendum. È evidente che il lavoro di condivisione e approfondimento tecnico palesa ritardi importanti - spiegano congiuntamente Emanuele Madeddu della Filctem Cgil, Vincenzo Lai della Femca Cisl e Pierluigi Loi della Uiltec Uil - In queste settimane si dovranno definire alcuni aspetti normativi importanti che passano dall'approvazione della legge di bilancio e all'approvazione del nuovo Dpcm su approvvigionamento energetico e la rivisitazione del contratto di sviluppo".

La prossima riunione è prevista per il 31 gennaio: "speriamo che allora ci siano tutte le condizioni per firmare addendum ma anche per risolvere il tema del commissariamento do gestione della stessa società".



