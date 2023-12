'Luci in miniera' all'Argentiera di Sassari

Il progetto 'Luci in miniera' torna a illuminare l'Argentiera di Sassari, ex borgo minerario e uno dei maggiori esempi di archeologia industriale della Sardegna del nord. Attraverso uno scenario suggestivo di luci, videoproiezioni e installazioni luminose, visitabili fino al 31 dicembre, la quinta edizione della manifestazione presenta nuove opere realizzate da artisti e creativi internazionali che arricchiscono il museo open air, integrandosi con le opere già esistenti. Il risultato è un racconto inedito e interattivo che coinvolge il visitatore in un'esperienza immersiva con visite uniche ed emozionali. Il percorso 'Luci in miniera' parte da piazza Camillo Marchese e si snoda attraverso i luoghi più rappresentativi della borgata e i vecchi ruderi, alla scoperta delle nuove installazioni. Oltre alle opere degli artisti italo-portoricani Tellas e 2bleene sono presenti quelle dei creativi italo svizzeri Daniele Paparella e Alice Mauri, delle artiste francesi Nina Boughanim e Alix Perrine e delle artiste tedesche Luisa Keintzel e Mara Niederprüm, selezionate nell'ambito del 'Nouveau Grand Tour', il progetto ideato dall'Ambasciata di Francia in Italia e dall'Institut Français Italia dedicato ai giovani talenti europei sotto i 30 anni per reinventare la circolazione artistica in Europa. Ad affiancare le loro opere ci sono quelle create insieme ai piccoli alunni della scuola primaria di Palmadula e quelle dell'Accademia delle Belle Arti di Sassari, realizzate da Alice Mocci e Franco Canu, all'interno del laboratorio sulla Luce, curato dai docenti Milco Carboni e Pierpaolo Luvoni. La bellezza dell'evento sta anche nel fatto che è possibile contribuire a nuove realizzazioni, sotto la guida degli artisti e dei creativi, attraverso processi di produzione partecipata che coinvolgono abitanti e visitatori.

I partecipanti, grandi e piccoli, possono diventare quindi co-creatori e diretti protagonisti dei contenuti e delle opere che, ogni giorno, possono arricchire il museo, illuminando i luoghi più significativi. L'iniziativa, ideata e organizzato dall'associazione LandWorks in collaborazione e con il finanziamento e il patrocinio del Comune di Sassari, è uno degli eventi di spicco della programmazione culturale di Mar-Miniera Argentiera, progetto di rigenerazione del territorio che vuole coinvolgere gli abitanti e i visitatori nella creazione e fruizione delle opere, in un contesto dal grande valore storico, culturale e paesaggistico. Grazie alla valorizzazione, infatti, il borgo è diventato un luogo di cultura, di apprendimento, condivisione, socialità e confronto.

Oltre alle visite, libere e autonome, sono in programma anche laboratori creativi, conferenze multidisciplinari, tour esperienziali guidati nel borgo ed escursioni dall'Argentiera lungo la costa di Punta Lu Capparoni. Info: mar-argentiera.org



Riproduzione riservata © Copyright ANSA